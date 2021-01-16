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Fransa'da 18 yaşından küçüklere başörtüsü yasağı teklifi

Fransa'da 18 yaşından küçüklere başörtüsü yasağı teklifi
Fransa'da 18 yaşından küçüklere başörtüsü yasağı teklifi

Fransız Milletvekilleri Aurore Bergé ve Jean-Baptiste Moreau, 18 yaşından küçük kızların başörtüsü takmasının yasaklanması için "Cumhuriyetçi ilkeleri güçlendirme" yasa tasarısına 2 değişikilik getirdi.

Fransa'da Milletvekilleri Aurore Bergé ve Jean-Baptiste Moreau, Müslümanları hedef alan ve Pazartesi günü Ulusal Meclis'te tartışılacak olan "Cumhuriyetçi ilkeleri güçlendirme" yasa tasarısına 2 değişiklik getirdi. Bergé ve Moreau, 18 yaşından küçük kızların başörtüsü takmasını yasaklanmasını hedefliyor. Yasa tasarısına ilişkin ilk değişiklik “18 yaşından küçüklerin kamusal alanda herhangi bir dini sembol takmasını yasaklamayı" kapsıyor. Getirilen ikinci değişiklik ise "18 yaşından küçükler için kadınların erkeklere göre aşağılanmasına neden olacak herhangi bir kıyafet veya giysinin giyilmesini yasaklamayı" amaçlıyor.

"Cumhuriyetçi ilkeleri güçlendirme" tasarısı ülkede İslami radikalizmle mücadele için araçlar sağlamayı iddia ediyor, ancak Müslüman toplumunun kısıtlamalara maruz bırakması nedeniyle çok eleştiriliyor. Yurtdışından imam getirilmesi yasaklanıyorken, derneklerin feshedilmesi kolaylaştırılacak. Yasa ile birlikte camilere yurt dışından gelen fonlar denetlenecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yasa tasarısı hakkında konuşmasının ardından, birçok ülkede Fransız ürünlerini için boykot çağrıları yapılmıştı.

Melike Yazır

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