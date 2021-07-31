Fransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokağa indi

Fransa'da binlerce aşı karşıtı, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına yönelik yasa tasarılarını protesto etmek için bir kez daha sokaklara döküldü. Başkent Paris'in 4 farklı noktasının yanı sıra ülke genelinde birçok kent ve kasabada gerçekleştirilen gösterilerde hükümetin aşı politikaları protesto edildi.

Marsilya, Lyon, Montpelier, Nantes ve Toulouse kentlerinde düzenlenen gösterilerde "Özgürlük" ve "Sağlık kartına hayır" sloganları atılırken, Paris sokakları ise “Katil Macron”, “Macron istifa” ve “Özgürlük” sloganları ile çınladı. Çeşitli meslek kuruluşlarının yanı sıra Sarı Yeleklilerin de gösterilere destek verdiği belirtildi.

Geniş güvenlik önlemlerine rağmen 3 polis yaralandı

Paris sokaklarında yaklaşık 13 bin 500 kişinin gösterilere katıldığı tahmin edilirken, geçtiğimiz hafta Champs-Elysees'de polis ve göstericiler arasında arbede çıkması nedeniyle bugün yaklaşık 3 bin polis memuru görevlendirildi. Çevik kuvvetler de göstericileri yetkili güzergahlarda tutmak için gün boyu yoğun çaba sarf etti. Adı açıklanmayan bir polis sözcüsü, Paris'teki protestocularda 3 polis memurunun yaralandığını söyledi.

Aşı karşıtı gösteriler üst üste 3. hafta sonunda devam ediyor

Fransa'da aşı karşıtları, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için üst üste 3. hafta sonu sokaklara döküldü. Fransa İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ülke genelinde düzenlenen aşı karşıtı gösterilere 160 bin kişinin katıldığını belirtmiş, aşı karşıtı gösterileri düzenleyenler katılımcı sayısının Bakanlığın verdiği sayının 2 katı olduğunu öne sürmüştü.

Dün yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, her 10 Fransız'dan 4'ü aşı karşıtı protestoları destekliyor.

Ne olmuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşılanmanın sağlık çalışanlarına zorunlu hale geleceğini ve sağlık kartının 21 Temmuz ve Ağustos ayı itibari ile olmak üzere iki aşamada günlük hayatta kullanılmaya başlayacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Olivier Veran da 15 Eylül'den itibaren aşı vurulmayan sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmeyeceğini ve işlerine son verilebileceğini açıklamıştı.

Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz'dan itibaren eğlence ve kültür yerlerine girebilmek için zorunlu hale geldi. Vatandaşlar, Ağustos ayından itibaren, kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişmek için ya negatif PCR test sonucunu ya da aşı vurulduklarına dair aşı kartını göstermek zorunda kalacak.

Tansu Sarıtaylı



