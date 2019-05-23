Fransa'da aşırı sağın lideri Le Pen'e 300 bin euro'luk AP borcu

Fransa'da sahte asistan göstererek maaş ödemesi alan aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in aldığı 300 bin euro'yu Avrupa Parlamentosuna (AP) geri ödemesi isteniyor. İade talebi üzerine temyize giden Le Pen'e Avrupa adaletinden de ret gelince aşırı sağcı lider kesin olarak parayı ödemeye mahkum edildi. 300 bin euro'yu geri ödemesi istenen Marine Le Pen'in temyizde de lehine kanıt getirememesi üzerine borcu kesinleşti.

Aldığı asistan maaşının 300 bin euro'sunu iade etmek zorunda olan aşırı sağcı lider, bu kararı “saçmalık” olarak nitelendirdi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada durumu saçma bulduğunu ifade eden Le Pen, kanıtları sunduğunu fakat Avrupa adaletinin incelemediğini, hak ihlali olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunacağını açıkladı.

Öte yandan, söz konusu asistanın güncel AP seçimlerinde aday listesinde 10. sırada yer aldığı öğrenildi.

Özlem Kaplan