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Fransa'da binlerce öğrenci eyleme devam ediyor

Fransa'da binlerce öğrenci eyleme devam ediyor
Fransa'da binlerce öğrenci eyleme devam ediyor

Fransa'da Sarı Yelekliler'i destekleyen binlerce öğrenci eğitim reformlarını protesto etmeye devam ediyor. Ülkedeki en az 200 lise gösteriler nedeniyle kapatıldı, yüzlerce öğrenci gözaltına alındı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları protesto eden Sarı Yelekliler'e öğrenciler de katıldı. Binlerce lise öğrencisi, 4 gündür eğitim reformlarını protesto ediyor. Öğrenciler liselerin giriş kapılarını engelleyerek en az 200 lisenin kapatılmasına sebep oldu. Taş ve molotof kokteyli atan öfkeli öğrencilere polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Araba yakma, polise taş atma gerekçeleriyle yüzlerce öğrenci gözaltına alınırken, iki öğrenci 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Lise sendikaları, baskının sürdürülmesi ve eylemlerin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise ,“Sarı Yelekler bahanesiyle, lise öğrencileri gibi iyi niyetle eylem yapan insanlara karışan pek çok kişinin ortaya çıktığını görüyoruz ve bu da ciddi şiddete neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Eylemlere katılan lise son sınıf öğrencisi Louise Lesueur da, "Amacımız barışçıl bir şekilde eylem yapmak, polisle çatışmaya gitmeyeceğiz, hiçbir şey yakmayacağız" dedi.  

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