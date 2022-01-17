Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a ırkçı sözlerinden dolayı 10 bin euro para cezası

Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un göçmen çocuklar için kullandığı ırkçı ve çirkin ifadelerin ardından para cezası verildi. Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı Zemmour'a nefrete teşvik ve göçmenleri alenen aşağılamak suçlarından 10 bin euro para cezası verdi. Zemmour'un Avukatı Olivier Pardo ise, mahkemenin verdiği karara itiraz edeceklerini açıkladı. Zemmour ile birlikte yargılanan CNews Yayın Yönetmeni Jean-Christophe Thiery'e ise göçmenlere karşı kamu nefretini kışkırtmak suçundan 3 bin euro para cezası verildi.

Zemmour, 29 Eylül 2020'de CNews televizyon kanalına çıkarak göçmen çocuklarla ilgili "hırsız, tecavüzcü, katil" ifadelerini kullanarak, "Onların burada yapacak bir şeyleri yok, onlar hırsızlar, katiller, tecavüzcüler, hepsi bu, kovulmaları ve gelmemeleri gerekiyor" demişti.

Zemmour, 15 kez yargılandı, 2 kez ceza aldı

Zemmour, daha önce de ırkçı davranışları ve nefret söylemleri nedeniyle 15 defa yargılanmış 2 defa ceza almıştı. Şubat 2011'de ırkçı davranışları ve nefrete tahrikten suçlarından bin euro para cezasına, Haziran 2017'de ise Müslümanlara karşı şiddet ve damgalayıcı ifadeler kullanması nedeniyle de 5 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

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