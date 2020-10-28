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Fransa'da Ermeniler bıçak, çekiç ve sopalarla Türklere saldırdı: 4 yaralı

Fransa'da Ermeniler bıçak, çekiç ve sopalarla Türklere saldırdı: 4 yaralı
Fransa'da Ermeniler bıçak, çekiç ve sopalarla Türklere saldırdı: 4 yaralı

Fransa'nın Isere kentinde gösteri yaparak A7 Otoyolu'nu kapatan Ermenilerin işe gitmek isteyen Türklere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fransa’da Ermeniler bıçak, çekiç ve sopalarla Türklere saldırdı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Fransa'nın Isere kentinde sabah saatlerinde bir grup Ermeni, A7 Otoyolu'nu her iki yönden ulaşıma kapatarak saatlerce trafiğe neden oldu. İşe gitmek isteyenler Ermeni protestoculara tepki gösterdi. Tansiyonun yükselmesi üzerine protestocu Ermeni grup, kendilerine tepki gösteren Türklere bıçak, çekiç ve sopalarla saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 23 yaşındaki bir Türk, Viyana Hastanesine kaldırıldı. Viyana Savcısı Audrey Quey yaptığı açıklamada, "Silahlı şiddet suçlamasıyla ilgili soruşturma açıldı" dedi.

Yaşanan olayın ardından Auvergne-Rhone-Alpes otoyol çevik kuvveti, saldırganları tespit etmek için tanık çağrısında bulundu.

Melike Yazır
 

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