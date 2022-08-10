İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü

Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü
Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda bıçaklı bir saldırgan, çevredekileri ölümle tehdit etmeye başladı. Olay yerine gelen polise de tehditler savuran saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. Paris polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Polis, soğukkanlılık göstererek, bu sabah Roissy Charles de Gaulle havaalanında elinde bıçak bulunan tehditkar bir kişiyi etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verdi.
Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.