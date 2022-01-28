Fransa'da kadınlar müsabakalarda başörtüsü yasağını protesto etti

Fransa'da kadınlar, spor müsabakalarında başörtüsü takmalarının yasaklanmasının ardından kararı protesto etmek için senatonun önünde toplandı. Protestoda “Herkes için futbol”, “Devlet istemese de biz futbol oynayacağız” sloganları atılırken, sporcu kadınlar senatonun bulunduğu Lüksemburg Bahçesi'nde futbol maçı oynadı. Kadın futbolculardan oluşan Les Hijabeuses (Başörtülüler) Kolektifinin Başkanı Founé Diawara, "Bütün bunlar büyük bir adaletsizlik gibi geliyor. Dışlanmışlık hissi var ve bu derinden hissettiğimiz bir şey. Bizi dışlıyorlar, oysa futbolun ve sporun temel değerleri birleşmek ve bir araya gelmek. Biz sadece futbol oynamak istiyoruz. Başörtüsü taraftarı militanlar değil, futbol aşıklarıyız" dedi.

Fransız Senatosu, 18 Ocak'ta spor organizasyonları tarafından düzenlenen etkinliklere ve yarışmalara katılmak için "göze çarpan dini semboller giymenin yasak olduğunu" belirten yasa teklifini kabul etmişti. Yasanın yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis tarafından da onaylanması bekleniyor. Fransa Futbol Federasyonu şampiyonluklarında başörtüsü takılmasını yasaklarken, Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA) 2014'ten beri başörtüsü takılmasına izin veriyor.

Melike Yazır