Fransa'da kafe ve restoranlar yarın yeniden açılacak

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normale dönüş sürecinin 11 Mayıs'ta başladığı Fransa'da tedbirler hafifletilmeye devam ediyor. Ülkede yarından itibaren kafe ve restoranlar yeniden müşterilerine kapılarını açacak. Ancak iç mekana müşteri kabul edilmeyecek.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo başkentte bulunan 18 bin kafe ve restoran için yardım planını açıkladı. Hidalgo, dükkanların kaldırımlara veya park alanlarına teras kurma veya mekanı genişletme imkanı tanındığını duyurdu. Başkan Hidalgo, sokakların yeni plana uyulması kapsamında tamamen ya da kısmen trafiğe kapatılıp yayalara açılacağını ifade etti. Bu çerçevede sağlık tedbiri için alınan yürürlükteki kuralları gevşeten Paris Belediyesi, iç mekanlara müşteri almaları yasak olan restoran ve kafe işletmecilerinin, kamu alanını ikinci bir karara kadar teras olarak kullanabileceklerini bildirdi. Kamuya ait alanların teras olarak kullanılabilmesi için işletmecilerin 10 maddelik şartnameyi imzalamaları gerektiğini ifade eden Hidalgo, bu uygulamanın ücretsiz olduğunu belirtti. Kamu alanının teras olarak kullanabilecek olması mekan sahiplerini sevindirdi. Salgın haritasında turuncu bölgede bulunan Paris'teki mekanlar yarından itibaren müşterilerini teraslarında ağırlamaya başlayacak.

Eylül ayına kadar hayata geçirilmesi planlanan şartlı teras uygulaması ile başkente bulunan 20'ye yakın sokak, hafta sonu trafiğe kapatılacak. Uygulanacak olan 10 şart arasında, işletme sahiplerinin en geç saat 22.00'de iş yerlerini kapatması ve plastik bardak kullanması da bulunuyor. Kurallara uymayan işletmelere ise ceza kesilip teras izinleri iptal edilecek.

Önceden açılan işletmelere ceza

Paris'te faaliyet gösteren ve geçtiğimiz Cumartesi günü teraslarını açarak müşteri kabul eden 4 kafe ve restorana ise erken açıldıkları için para cezası kesildi.

Tansu Sarıtaylı