Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet'te karakolda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya dair detaylar netleşiyor. Karakolda bıçakla 49 yaşındaki bir kadın polisi yaralayarak öldüren saldırganın Tunus uyruklu olduğu ve 2009'da Fransa'ya giriş yaptığı öğrenildi. Diğer polislerin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Paris bölge başkanı Valery Pecresse saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Trajik saldırıyı öğrendim, yasta olan polis memurlarımıza desteğimi göstermek için bölgeye gideceğim” ifadelerini kullandı.

Özlem Kaplan

