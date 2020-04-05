Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 8 bini geçti

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Sokağa çıkma yasağının 19. gününde Fransa'da Sağlık Direktörü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 357 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 8 bin 78'e ulaştığını bildirdi. Ülkede 6 bin 978 kişinin yoğun bakımda olduğunu açıklayan Salomon, toplam 28 bin 891 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Ülke genelinde bin 873 vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 70 bin 478'e yükseldiği ifade edildi.

Hayatını kaybeden doktorların sayısı 7'ye yükseldi

Salomon, Ocak sonundan beri 16 bin 183 kişinin iyileşip hastaneden taburcu olduğunu açıklarken bugün 1 doktorun daha hayatını kaybettiğini belirtti. Böylelikle ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana hayatını kaybeden doktorların sayısı 7'ye yükseldi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının 19. gününde Fransa'da ölü sayında düşüş yaşandığı belirtildi.

Özlem Kaplan

