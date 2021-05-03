Fransa'da nefes ile Covid-19 testi yapan cihaz deneme aşamasında

Dünya çapında korona virüse karşı aşı geliştirme çabaları devam ederken aynı zaman virüsü test etmek için daha hızlı sonuç veren cihazlar üzerinde çalışmalar da yapılıyor. Fransa'da Lyon Üniversite Hastanesi, Lyon 1 Claude Bernard Üniversitesi ve Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) tarafından ortaklaşa geliştirilen "Covid-Air" virüs tarama aracı bir aşılama ve test merkezinde deneniyor. Bir kişinin alkol metre benzeri bir tüpe üflemesinin ardından, cihaz 1 dakikadan kısa sürede verilen nefesi analiz ederek sonuç veriyor. Cihazın güvenilirliğini doğrulamak ve verileri karşılaştırmak için PCR testleriyle sonuçlar karşılaştırılıyor.

Cihaz hakkında açıklama yapan CNRS ve Lyon 1 Üniversitesi direktörü Christian George, "Her nefeste ortaya çıkan kimyasal bir parmak izimiz var ve bu bileşimde Covid-19'un kimyasal izleyicilerinin varlığını veya yokluğunu görebiliyor ve böylece virüsün varlığı hakkında pozitif veya negatif tanı koyabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan deneme çalışmalarına şuana kadar 3 bin kişi katıldı. Cihazın hızlı bir şekilde sonuç vermesi sayesinde havalimanları gibi hızlı teşhis gerektiren yerlerde kullanılması hedefleniyor.