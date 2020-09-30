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Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 korona virüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 korona virüs vakası

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 845 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 563 bin 535’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden 10 binin üzerine çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 12 bin 845 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 64 kişi de hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 563 bin 535'e, toplam ölü sayısı ise 31 bin 956'ya yükseldi.

Son bir haftada 3 bin 985 kişinin virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, 826 kişinin yoğun bakımda ifade edildi.
Marsilya'da hükümetin tedbir kararları çerçevesinde tüm bar ve restoranların kapatılma kararına karşı yapılan itirazın bugün mahkeme tarafından reddedildiği bildirildi.

Özlem Kaplan
 

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