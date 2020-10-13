Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 korona virüs vakası

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 12 bin 993 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 756 bin 472'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 87 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılırken, toplam ölü sayısının 32 bin 933'e yükseldiği belirtildi. Son bir haftada 5 bin 689 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 987 kişinin yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Öte yandan Fransız basını, hükümetin Paris'te yerel saatle 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini görüştüğünü öne sürdü.

Özlem Kaplan