Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 yeni vaka

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıplarında artış devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 13 bin 243 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 910 bin 277'ye ulaştığı belirtildi. Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 146 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 33 bin 623'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, bin 441'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 978 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti.

Özlem Kaplan