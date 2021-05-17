Fransa'da son 24 saatte 196 can kaybı

Fransa'da yeni tip korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 350 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 881 bin 137'e ulaştığı bildirildi. Vaka sayısının düşük olmasının hafta sonu laboratuvarların kapalı ve hastane çalışanlarının az olmasından kaynaklandığı açıklandı.

Son 24 saatte 196 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 107 bin 812'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 186'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 22 bin 749 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 29 milyon 626 bin 438 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 20 milyon 656 bin 208'ine tek doz, 8 milyon 970 bin 230'una ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır