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Fransa'da son 24 saatte 196 can kaybı

Fransa'da son 24 saatte 196 can kaybı
Fransa'da son 24 saatte 196 can kaybı

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 196 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, virüs kaynaklı toplam can kaybı 107 bin 812’e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 350 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 881 bin 137'e ulaştığı bildirildi. Vaka sayısının düşük olmasının hafta sonu laboratuvarların kapalı ve hastane çalışanlarının az olmasından kaynaklandığı açıklandı.

Son 24 saatte 196 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 107 bin 812'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 186'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 22 bin 749 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 29 milyon 626 bin 438 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 20 milyon 656 bin 208'ine tek doz, 8 milyon 970 bin 230'una ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

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