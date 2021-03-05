Fransa'da son 24 saatte 23 bin 507 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 507 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 859 bin 102'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 239 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı da 88 bin 300 oldu. Ülke genelinde bin 977'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 222 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan

