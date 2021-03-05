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Fransa'da son 24 saatte 23 bin 507 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 507 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 507 yeni vaka

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 507 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 859 bin 102’ye ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 507 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 859 bin 102'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 239 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı da 88 bin 300 oldu. Ülke genelinde bin 977'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 222 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan
 

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