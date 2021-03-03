Fransa'da son 24 saatte 26 bin 788 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 788 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 810 bin 316'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 326 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 87 bin 568'e yükseldi. Ülke genelinde bin 968'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 387 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan

