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Fransa'da son 24 saatte 26 bin 788 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 788 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 788 yeni vaka

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 788 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 810 bin 316’ya yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 788 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 810 bin 316'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 326 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 87 bin 568'e yükseldi. Ülke genelinde bin 968'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 387 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan
 

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