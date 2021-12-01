Fransa'da son 24 saatte 49 bin 610 yeni korona virüs vakası

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte ülke genelinde 49 bin 610 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısının 7 milyon 725 bin 114'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 96 kişinin Covid-19'a yenik düştüğü ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 119 bin 227'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 886'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 558 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yeni tedbirler alınıyor

Fransa, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen, aşılı olsun veya olmasın tüm yolculardan son 48 saat içinde negatif PCR test sonucu, AB ülkelerinden gelen aşılanmamış kişilerden ise son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu talep edecek. Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, şu anda ülkede 13 şüpheli Omicron mutasyonu vakası olduğunu duyururken, ülkedeki sağlık durumunun hızla kötüleştiğini kaydetti.

Fransa'nın Avrupa Birliği İşleri Bakanı Clement Beaune ise Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini ülkelerinden uçuşların askıya alınma kararının cumartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 106 milyon 334 bin 340 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 51 milyon 995 bin 422'sine tek doz, 8 milyon 165 bin 8'ine hatırlatma dozu olarak bilinen 3.doz aşı uygulandı. Aşı kampanyasının başlamasından bu yana nüfusun yüzde 77.1'i en az bir doz aşı aldı.

Melike Yazır