Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 362 ölüm

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 752 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 806 bin 590'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 362 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 68 bin 802'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 350'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 805 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan