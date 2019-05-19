İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'dan skandal karar! Başörtülü annelere okul gezisi yasağı

Fransa'dan skandal karar! Başörtülü annelere okul gezisi yasağı
Fransa'dan skandal karar! Başörtülü annelere okul gezisi yasağı

Fransa’da başörtülü annelerin ilkokul çağındaki çocuklarının okul gezilerine eşlik etmesini yasaklayan yasa tasarısı, Fransa Senatosundan oy çoğunluğuyla onay aldı.

Fransa'da “daha güvenilir bir okul için” hazırlanan ve başörtülü anneleri hedef alan yasa tasarısı sağcıların yoğun desteği ile Senatoda oy çoğunluğu ile onay aldı. Başörtülü annelerin, ilkokul çağındaki çocuklarının okul gezilerine katılmasını laiklik ilkesi öne sürülecek yasaklayan yasa tasarısının “tüm dini işaretlere” karşı olduğu ve okul gezilerinde ebeveynlerin “geçici kamu görevlisi” sıfatına sahip olması sebebiyle dini herhangi bir işaret taşımaması gerektiği açıklandı. 

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yasa tasarısını desteklediğini ve “gerçek bir sorunu çözmeye yönelik asil bir tartışma” olduğunu ifade etti. 

Konu ile ilgili açıklama yapan sosyalist vekiller konunun hukuktan çok siyasi olduğunu ve senatörlerin bahane bulduklarını söyledi.  

Özlem Kaplan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Etli Pırasa Dolması Tarifi! Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır?

Etli Pırasa Dolması Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.