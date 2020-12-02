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Freni boşalan kamyon, park halindeki 6 aracı biçti

Freni boşalan kamyon, park halindeki 6 aracı biçti
Freni boşalan kamyon, park halindeki 6 aracı biçti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki 6 aracı altına alarak durabildi. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Camii yanından Kuzuluk istikametine doğru seyir halinde olan 37 NC 631 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geriye kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon, cadde üzerinde park halinde bulunan 6 araca birden çarptı. Herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya sebep olmadan durabilen kamyon, altı araçta maddi hasara neden oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Esra Angün
 

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