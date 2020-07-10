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Freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi: 2 yaralı

Freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi: 2 yaralı
Freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi: 2 yaralı

Diyarbakır’da freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Ovabağ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 ABA 334 plakalı kamyonetin freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, ilk önce 21 AAF 175 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile traktör devrilirken, kamyonet daha sonra park halindeki 21 TT 0314, 47 PS 301, 72 T 0187 plakalı ticari araçlara çarparak durabildi. Olay yerinde 2 kişi araçların arasında sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan vatandaşlar bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa taşındı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Başal
 

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