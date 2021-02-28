İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Freni patlayan motosiklet evin garajına çarparak durabildi

Freni patlayan motosiklet evin garajına çarparak durabildi
Freni patlayan motosiklet evin garajına çarparak durabildi

Zonguldak'ta freni patlayan motosiklet sürücüsü bir evin garajına çarparak durabildi. Kazada hafif yaralı olarak kurtulan motosiklet sürücüsünü kafasındaki kask kurtardı.

Olay, Terakki Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde B.B.'nin kullandığı motosikletin freni patladı. Durumu fark eden sürücü durabilmek için bir binanın garajına çarptı. Çarpma sırasında başında kask olan sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.B.'yi Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emre Can Bayram

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.