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Frey'in takımı küme düştü

Frey'in takımı küme düştü
Frey'in takımı küme düştü

Fenerbahçe’nin sezon başında kiralık olarak Belçika Jupiler Ligi ekibi Waasland-Beveren’e gönderdiği Michael Frey’in takımı küme düştü.

Fenerbahçe'den sezon başında Belçika Jupiler Ligi ekibi Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey'in takımı küme düştü. 34 maçlık normal sezonda 31 puan toplayan Waasland-Beveren averajla 17. sırada yer alırken, ligde gerçekleşen format gereği 1B Pro Lig'i 2. sırada bitiren Seraing ile play-out maçları oynadı. Seraing'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 sona ererken, ikinci maçta Waasland-Beveren 5-2 kaybederek, Mouscron'dan sonra Jupiler Lige veda eden ikinci takım oldu.

İsviçreli futbolcu Michael Frey, bu sezon tüm kulvarlarda Beveren formasıyla 32 maçta 17 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Ozan Buğra Koşar
 

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