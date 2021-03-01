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'Frontex' ihlallerle AB gündeminde

'Frontex' ihlallerle AB gündeminde
'Frontex' ihlallerle AB gündeminde

Frontex sınır memurlarının, mültecilerin yasal olmayan bir şekilde geri itilmesi olaylarına karıştıkları belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Frontex görevlilerinin Türkiye'den yola çıkan mülteci teknelerini Ege Denizi'nde Yunan adalarına ulaşmadan önce durdurdukları, ya insanları tekrar geriye denize ittikleri ya da Yunan sahil güvenliğine teslim ettikleri öğrenildi.

Yunan sahil güvenliğinin ise, daha önce yaşanan birçok olayda mültecileri tekrar denize bıraktığı biliniyor. Uzmanlar, bu uygulamanın gelen insanlara iltica başvurusu hakkı tanınmadığı için uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtiyor.

Ayrıca, Frontex'in denizde insanları kurtarmakla yükümlü olduğu, sürekli reddetmesine rağmen Fabrice Leggeri'nin bu olayların birçoğu hakkında bilgilendirildiğinin Frontex raporları ile kanıtlandığı, Avrupa Birliğinin (AB) dolandırıcılıkla mücadele kurumu OLAF'ın Frontex'e karşı soruşturma başlattığı duyuruldu.

Mevlüt Hasgül

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