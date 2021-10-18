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FT Antalyaspor, deplasmanda ilk gollerini DG Sivaspor'a attı

FT Antalyaspor, deplasmanda ilk gollerini DG Sivaspor'a attı
FT Antalyaspor, deplasmanda ilk gollerini DG Sivaspor'a attı

FT Antalyaspor, Süper Lig’de geride kalan 9 haftada deplasmanda ilk kez gol atma sevinci yaşadığı maçta DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında FT Antalyaspor deplasmanda DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 9 yapan FT Antalyaspor, ligde averajla 9. sırada yer aldı. Güney ekibi oynadığı 4 deplasman maçında ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Deplasmanda 2 gol birden atan kırmızı beyazlılar, Sivas deplasmanından 1 puan almayı başardı. Güney ekibinde uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu Doğukan Sinik'in 1 gol, 1 asistlik performansı beğeni topladı.

FT Antalyaspor, ayağının tozuyla kente gelir gelmez, pazar günü sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. DG Sivasspor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada çalıştı. Bugünü izinli geçiren Antalyaspor, yarın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

İsa Akar
 

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