Fuat Çapa: 'Transfer raporunu yarın yönetime sunacağız'

Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir karşısında kısıtlı kadronun kendilerini zor durumda bıraktığının altını çizen Fuat Çapa, “Türkiye'nin en iyi pozisyon oyununu oynayan takıma karşı oynayacaktık. Her ne kadar istedikleri gibi başlayamamış olsalar da geçtiğimiz sezonun şampiyonu ile oynayacaktık. Hedefimiz top bizdeyken merkezi iyi değerlendirip pozisyon aramaktı. Rakibin golüne kadar benzer pozisyonlar yakaladık ama yeterince değildi. Ortada oynayan oyuncular forvetimizin yaptığı koşuları doğru değerlendiremedik. 1-1'den sonra karşılaşmada kontrolü elimize geçirdik derken Aytaç'ın atılması ile yeni organizasyona gitmemiz gerekti. Takımımı tebrik ediyorum. Doğru yardımlaşma, pozisyon alma ve mücadele anlamında iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Son 2 haftadaki görüntümüz bundan uzaktı. 2-1'i yakaladıktan sonra 1 kişi eksiktik ve buna rağmen 3-1'i bulacağımız pozisyonlarımız oldu. Maalesef son vuruşlarımız ve tercihlerimiz doğru olmadı. Kadromuzun kısıtlı olması bizi zora soktu. Hazır olmayanları oynatmak zorunda kaldık. Oynaması gerektiği süreden fazla oynatmak zorundaydık. Skor anlamında maçtan önce beraberliğe mutlu olurduk. Bu kadar pozisyon kaçırdığınız zaman üzücü. Saha içindeki birliktelik bizim adımıza sevindiriciydi” şeklinde konuştu.

"Hakemler iyi niyetimizi suiistimal ediyor”

Maçın hakemi Fırat Aydınus ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çapa, şu ifadelere yer verdi:

“Bana göre Türkiye'nin en iyi 3 hakeminden biri olur. Bugünkü tercih haklarını rakipten tarafa kullanması beni hayal kırıklığına uğrattı ve biraz da üzdü. Kulübelerin saha içerisindeki yönetime ne kadar etkili olduğunu bu sezon daha iyi gördüm. Taraftar varken yansımıyordu ama şimdi daha rahat görülüyor. Oyunun sadece saha içerisinde değil saha kenarında da oynandığını çok iyi görüyoruz. Hakemler maçtan sonra saha kenarındaki duruşumuz için bizi tebrik ediyorlar ama bu iyi niyetimizi suistimal ediyorlar. VAR ile ilgili de bir önerim var. Türk futbolu çok fazla duruyor. Çabuk oynanmıyor. Her yere yatan oyuncu yüzünü tutarak yatıyor. Hakem ve VAR hakemleri bu tür pozisyonları tekrarlayıp bu eylemi yapanlara sarı kartı verdiği takdirde daha akıcı oyun olacak. Oyun kalitemiz aratacak. Seyir zevki daha fazla olacak. Bu sadece bir öneri. İnşallah bu söylediklerimize kulak verirler.”

"Fenerbahçe karşısında elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışacağız”

Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Tarkan Serbest'in sezonu kapattığını söyleyen Fuat Çapa, 16. haftada karşılaşacakları Fenerbahçe müsabakasında ellerindeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışacaklarını dile getirerek, “Şu anda bir şey söylemiyorum. İstediğiniz kadar hazırlanın cumartesi yapılan test sizin yeni plan yapmanıza neden olabiliyor. Tarkan sezonu kapattı. Ameliyat olması gerekiyor. Aytaç'ın olmayışı... Elimizdeki kadrodan en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibin eksiği var desem yerine oynayabilecek olan 2 oyuncu söylerim ama size bizim eksiklerimizi söylesem yerine oynayabilecek oyuncuyu söyleyemezsiniz” değerlendirmesini yaptı.

“Transfer raporumuzu yarın yönetime sunacağız”

Lacivert-beyazlı teknik adam, devre arasındaki transfer hedeflerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“İkinci yarı planlamalar doğru yapılmalı. 5 Ocak'tan itibaren 24 karşılaşma oynayacağız. Kupada Fenerbahçe ile oynayacağız. 25 maçı 17 haftada oynayacağız. 8 hafta, hafta içi maçı oynayacağız. Bugünkü maç da bazı veriler verdi. Biz raporumuzu hazırladık. Yönetim kuruluna yarın vereceğiz. Sonra da yönetim kararlarına göre kadromuzu oluşturacağız” diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, müsabakanın son bölümünde oyuncusu Tirpan ile girdiği diyalogda kendisini gördüğü gereksiz sarı karttan dolayı ikaz ettiğini ifade etti.

Bora Akyol