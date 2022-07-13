İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Funda Arar önce hastaneye gitti sonra sahneye çıktı

Funda Arar önce hastaneye gitti sonra sahneye çıktı
Funda Arar önce hastaneye gitti sonra sahneye çıktı

Sanatçı Funda Arar, bayramın dördüncü gününde Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı. Sahne öncesi gözü şiştiği için hastaneye giden Arar, tedavi gördükten sonra soluğu sahnede aldı.

Funda Arar önce hastaneye gitti sonra sahneye çıktı - Tıkla İzle

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, "Yoğun bir konser maratonun içerisindeyiz, biraz yorucu ama işimiz sonuçta bu severek yapıyoruz" dedi. Dün gece birden sağ gözünün şiştiğini söyleyen başarılı sanatçı, "Bugün konsere herhalde gözlükle çıkacağım dedim. Sağ gözüm iltihap kapmış hastaneye gittik, ilaç verdiler bugün biraz daha iyiyim" dedi.

Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce müzikseverin bayramını kutlamayı ihmal etmeyen Arar, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda birlikte şarkılarımız hep bir ağızdan seslendirelim" diyerek konserin fitilini ateşledi. Enerjisiyle sahnede bir an olsun yerinde durmayarak, performansıyla ayakta alkışlandı. Arar yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

Eren Ayhan

İLGİLİ HABER
İş Sanat Çarşamba Sahnesi Ece Göksu konseriyle başlayacak ‘İş Sanat Çarşamba Sahnesi’ Ece Göksu konseriyle başlayacak
İLGİLİ HABER
İş Sanat Parlayan Yıldızları konserlerini tamamladı İş Sanat 'Parlayan Yıldızları' konserlerini tamamladı
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.