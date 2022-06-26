İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor

G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor
G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor

G7 Liderler Zirvesi, Almanya’nın ev sahipliğinde başlıyor.

G7 Liderler Zirvesi, bugün Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı'nda başlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başkanlık edeceği 3 günlük zirvenin ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı ve mevcut gıda krizi yer alıyor. Covid-19 salgınının ardından ilk kez Almanya'da düzenlenen zirveye İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD katılıyor.

Gıda krizi masada olacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ortaya çıkan enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın görüşüleceği toplantıda, iklim değişikliği ve Çin'de yaşanan gelişmeler ele alınacak. G7 Liderlerinin, Ukrayna'yı desteklemek için Kremlin üzerindeki baskıyı artırmak konusunda bir cephe oluşturması da bekleniyor.

İLGİLİ HABER
G7 Liderler Zirvesi başladı G7 Liderler Zirvesi başladı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.