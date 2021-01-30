İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gabriel Margarit: 'VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı'

Gabriel Margarit: 'VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı'
Gabriel Margarit: 'VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı'

Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, “Benim fikrime göre attığımız gol geçerliydi. VAR bugün için Fenerbahçe’ye çalıştı” dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, taktik olarak ilk yarı çok iyi olduklarını ifade ederek, “Fakat ilk yarının sonlarında şanssız bir gol yedik. İkinci yarı bir baskı kurduk rakibimize. Benim fikrime göre attığımız gol geçerliydi. VAR bugün için Fenerbahçe'ye çalıştı.

Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çünkü son dakikaya kadar mücadele ettiler. Hocamıza bu kadar ucuz ve basit bir sarı kart çıkması görülür bir şey değil. Neden gösterildiğini bilmiyorum. Hocalar aynı zamanda hakemlerle diyalog içinde olmalıdır. Otomatik olarak sarı kartla geliyor hakemler. Kötü bir şey söylemedi Sumudica, ne hakeme ne rakip oyunculara. Hepimiz konuşmak durumundayız. Tekrar oyuncularımızı tebrik ediyorum. Umarım Kasımpaşa karşısında evimizde 3 puanı alırız” dedi.

Ozan Buğra Koşar
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.