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Galatasaray 1 puanı son dakikalarda kurtardı

Galatasaray 1 puanı son dakikalarda kurtardı
Galatasaray 1 puanı son dakikalarda kurtardı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı

KARAGÜMRÜK 1 - 1 GALATASARAY 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Babel'in kale sahası içine gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu kafayı vurdu ancak kaleci Viviano bu pozisyonda gole izin vermedi.

34. dakikada Karamoh, sağ kanattaki Ahmed Musa'yı gördü. Bu futbolcunun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Biglia'nın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

45+3. dakikada sağ kanattan Kerem Cicaldau'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu yükselip kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

67. dakikada Kerem'den aldığı pasla soldan ceza sahasına hareketlenen Mustafa Muhammed'in plase vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

69. dakikada Emre Kılınç'ın geri pasında araya giren Borini, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Bertolacci'yle buluşturdu. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 1-0

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mustafa Muhammed kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel, sol çaprazdan kaleye uzak noktada çok sert vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

88. dakikada Zukanovic'in kaptırdığı top Diagne'de kaldı. Bu futbolcunun pasında Feghouli şutunu atmak isterken savunmanın araya girmesiyle meşin yuvarlak Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı oyuncu yakın mesafeden topu filelere gönderen isim oldu. 1-1

90. dakikada Balkovec'in pasında topla buluşan Pesic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşunu yaptı ancak Muslera gole izin vermedi.

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak ? (Adnan dk. 25), Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa (Balkovec dk. 79), Borini, Karamoh (Mehdi Benatia dk. 46) (Bertolacci dk. 67), Pesic
Yedekler: Utku, Erhun, Emre Mor, Tunay, Serhat, Bahattin Berke
Teknik Direktör: Francisco Farioli

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Emre Kılınç (Feghouli dk. 70), Cicaldau (Morutan dk. 79), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper dk. 79), Babel (Diagne dk. 79), Halil Dervişoğlu (Mustafa Muhammed dk. 63)
Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Işık Kaan
Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Bertolacci (dk. 69) (Karagümrük), Mustafa Muhammed (dk. 88) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Pesic, Bertolacci, Biglia, Jimmy Durmaz, Caner Erkin, Adnan (Karagümrük), Berkan, Kerem, Nelsson, Fatih Terim (Teknik Direktör) (Galatasaray)

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Gökhan Kılınçer

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