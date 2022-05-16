Galatasaray 2 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 2 maç sonra kazandı. Ligde son olarak Altay'ı mağlup eden Cimbom, daha sonra oynadığı Sivasspor'a 3-2 yenilirken, Medipol Başakşehir ile de 0-0 berabere kalmıştı.

Aslan, böylece Süper Lig'de 2 maç sonra 3 puan aldı.

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Van Aanholt'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Babel kafayı vurdu ancak top Gomis'in sırtına çarptı, dönen topu savunma kornere attı.

5. dakikada Van Aanholt bu kez soldan korneri kullandı. Savunmadan seken top Babel'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcunun arka direkte gelişine vuruşunda kaleci Muric gole izin vermedi.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, Vargas'la paslaşıp savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahası içine giren bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve çaprazdan topu ağlara gönderdi. 0-1

11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Balotelli, Berkan'dan sıyrılıp uzak köşeye çok sert vurdu ancak top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berkan uzaktan direkt kaleyi düşündü ancak top savunmadaki Samet'in eline çarpınca Hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başın geçen Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve skoru eşitledi. 1-1

55. dakikada sağ kanatta topla buluşan Babel, arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na ortaladı. Bu futbolcu yükselip kafayı vurdu, kaleci Muric topu koltuğunun altından kaçırdı ve Galatasaray öne geçti. 2-1

59. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gomis, ceza sahası içi sağ çaprazında müsait durumdaki Halil'e çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Muric gole izin vermedi.

63. dakikada soldan savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine çıkardı. Bu noktada müsait durumdaki Gomis farkı 2'ye çıkardı. 3-1

67. dakikada Vargas'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Balotelli geçti. İtalyan oyuncu, ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye gönderdiği vuruşunda fileleri havalandırdı. 3-2

83. dakikada Vargas'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Balotelli, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ali Tuna, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Babel (Feghouli dk. 87 ?), Kerem (Barış Alper dk. 90 ?), Halil (Emre Kılınç dk. 87 ?), Gomis (Mustafa Muhammed dk. 87 ?)

Yedekler: Jankat, Taylan, Ömer, Işık Kaan, Cicaldau, Semih

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Adana Demirspor: Muric, Semih, Deli (Tayyip dk. 76), Samet, Alper (Rassoul dk. 68), Bjarnason, Gökhan (Djokovic dk. 68), Yunus (Akintola dk. 77), Belhanda (Assombalonga dk. 68), Vargas, Balotelli

Yedekler: Vedat, İsmail, Erhun, Mustafa, Sinan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Yunus Akgün (dk. 9), Balotelli (dk. 67) (Adana Demirspor), Gomis (dk. 30 pen. ve dk. 63), Kerem (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Samet, Assombalonga (Adana Demirspor), Nelsson, Berkan, Marcao (Galatasaray)

Bozhan Memiş - Samet Yalçın - Oğuzhan Ort



İLGİLİ HABER Galatasaray’da 4 değişiklik

İLGİLİ HABER Galatasaray - Adana Demirspor maçını 35 bin 500 taraftar izledi

İLGİLİ HABER Kerem Aktürkoğlu 10. golünü kaydetti