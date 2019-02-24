Galatasaray 3 puanı uzatmada kurtardı | Galatasaray - Akhisar kaç kaç?

Galatasaray - Akhisarspor... Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray kendi sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Galatasaray kazandı. Sarı - Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Mitroglou kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 45'e yükseltti. Akhisarspor ise 18 puanda kaldı.

Mariano, BB Erzurumspor maçında yok

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mariano, gelecek hafta deplasmandaki BB Erzurumspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı. Brezilyalı futbolcu maçtan önce sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 20. dakikasında sarı kart gören sambacı, cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki oyuncu gelecek deplasmanda oynanacak BB Erzurumspor müsabakasında kadroda yer alamayacak.

Kostas Mitroglou ilk golünü attı

Akhisarspor maçında son dakikada gol atan Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı forma ile golle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Mbaye Diagne'nin sakatlığında dolayı 11'de başlayan Kostas Mitroglou, Aslan'ı kurtardı. Karşılaşma 0-0 devam ederken, 90+4. dakikada sahneye çıkan ve rakip fileleri havalandıran Mitroglou sarı-kırmızılı forma ile de ilk golünü kaydetti.

Devre arasında Olimpik Marsilya'dan kiralık olarak takıma katılan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması ile 3'ü lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 4 resmi maçta görev aldı.

Öte yandan Mitroglou'nun golünden sonra statta Yunanca müzik çaldı.

Türk Telekom Stadyumu'nda 24 bin 208 seyirci

Galatasaray ile Akhisarspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kar yağışının olmasına rağmen 24 bin 208 seyirci takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Akhisarspor'u mağlup ederek puanını 45'e yükselti. İstanbul'da dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışına rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar maça geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 24 bin 208 biletli seyirci takip etti. Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımına destek oldu. Az sayıdaki Akhisarsporlu taraftarlarda deplasmanda tribününde yerini aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Marcao'nun ara pasında Onyekuru ceza sahasına sarktı. Akhisar savunması topu güçlükle kornere gönderdi.

8. dakikada Mariano'nun sağ kanattan açtığı ortaya Onyekuru vurdu ancak top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

14. dakikada gelişen Akhisar atağında sağ çaprazda topla buluşan Onur Ayık, rakibini ekarte ederek çektiği sert şutu, Muslera çelmeyi başardı.

23. dakikada Ndiaye'nin savunma arkasına attığı topu Feghouli, Mitroglou'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yunan golcü, Lukac'ı geçemedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan Ndiaye'nin pasında Feghouli'nin şutunu kaleci Lukac çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

75. dakikada Mitroglou'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Onyekuru'nun rakibini çalımlayarak çaprazdan vuruşunda kaleci Lukac'ın tokatladığı top, direğe çarpıp kornere çıktı.

78. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Feghouli'nin şutu üst direğe çarpıp auta çıktı.

85. dakikada atılan uzun topla sol kanatta topla buluşan Cikaleshi'nin sert şutu, az farkla üstten auta gitti.

89. dakikada Selçuk'un kullandığı kornerde Luyindama topu Donk'a çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Donk'un kafası üstten auta çıktı.

90+4. dakikada Selçuk'un uzun pasında kaleci Lukac'ın hatasını iyi değerlendiren Mitroglou, topu boş filelere gönderdi. 1-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Donk dk. 82 ?), Emre Akbaba (Selçuk dk. 46), Belhanda, Feghouli, Onyekuru (Yunus dk. 86 ?), Mitroglou

Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Akhisarspor: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut (Bilal Kısa dk. 79 ?), Onur (Regattin dk. 74), Barbosa, Manu (Cikaleshi dk.82 ?)

Yedekler: Bora, Musa Nizam, Göksu, Bokila

Teknik Sorumlu: Cem Kavçak

Gol: Mitroglou (dk. 90+4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mariano, Emre Akbaba (Galatasaray), Zeki, Rotman, Aykut, Manu, Lukac, Cikaleshi (Akhisarspor)

Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu