Galatasaray Alanyaspor Canlı İzle | Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | İlk 11'ler

Galatasaray Alanspor Canlı İzle... Galatasaray Lig'in 14.haftasında sezonun güçlü ekiplerinden biri olan Alanyaspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu kritik karşılaşma öncesi hem Avrupa'da hem de ligde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı takım, 13 hafta sonunda topladığı 20 puanla 8. sırada bulunurken, Alanyaspor ise 22 puanla 6. sırada yer alıyor..

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor 7. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor ile bugüne kadar ligde 6 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi ile topladığı 20 puanla 8. sırada bulunuyor. Alanyaspor ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 22 puanla 5. sırada yer alıyor.

7. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlardan sarı-kırmızılılar 5 kez galip ayrıldı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan, bu karşılaşmalarda 20 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray 6-0 kazanırken, Alanya'daki maç 1-1 sona ermişti.

4 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, bu sezon son galibiyetini 9 Kasım'da Süper Lig'de Gaziantep FK'ye karşı aldı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı 4 müsabakada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Cimbom, söz konusu maçlarda Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e ve Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a mağlup olurken, ligde Trabzonspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge ile berabere kaldı.

Galatasaray kalesinde az gol gören takım

Galatasaray ligde savunmadaki performansıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki 13 haftada kalesinde sadece 11 gol gördü. Cimbom, bu performansıyla Süper Lig takımları arasında en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Galatasaray, ayrıca 13 haftada rakip fileleri de 14 kez havalandırdı.

İki futbolcu sınırda

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Younes Belhanda ile Adem Büyük, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 15. haftada sahasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin sakatlıkları bulunuyor. Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina'nın ise kadroda yer alması bekleniyor.

Düdük Halil Umut Meler'de

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Caner Ak görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Cüneyt Çakır ve Bahattin Duran.

Halil Umut Meler, Galatasaray'ın daha önce 12 karşılaşmasında görev alırken, sarı-kırmızılılar bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, en son Gaziantep FK galibiyetinin ardından 2 Süper Lig, 1'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 4 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de devam etti. Cimbom en son Süper Lig'de 9 Kasım tarihinde deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçını kazanmıştı. Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 2 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 de Türkiye Kupası müsabakasında galibiyet yüzü göremedi.

Aslan bu süreçte 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

GALATASARAY ALANSAPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren Galatasaray-Alanyaspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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FALCAO SÜRPRİZİ

Galatasaray'da sakatlığından dolayı uzun bir süredir formasına hasret kalan Radamel Falcao, Alanya maçıyla sahaya iniyor.

Sarı-kırmızılı formayı son olarak 1 Ekim'deki PSG maçında giyen Kolombiyalı yıldız, 67 gün sonra maç kadrosuna alındı. Hafta içinde son 3 antrenmanda çeşitli testlerden geçen Falcao'nun Alanya karşısında ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

Tedavisi sonrası son bir haftadır yoğun bir şekilde tek başına idman yapan ve sahalara dönmesi merakla beklenen Kolombiyalı golcü, dün gece kampa katıldı.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagataomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Babel, Adem Büyük.



TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Caulker, Welinton, Baiano, Musa Çağıran, Siopis, Djalma, Bakasetas, Efecan Karaca, Cisse.



​TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut