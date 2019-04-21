Galatasaray ara vermeden başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Antrenmanda Semih Kaya'nın ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi. Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını salı günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.