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Galatasaray, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi

Galatasaray, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi
Galatasaray, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol takımı, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme yeniledi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımının iki sezonda başantrenörlük görevini üstlenen Ertuğrul Erdoğan, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Koç Ertuğrul Erdoğan sarı-kırmızılı kulüpte geride kalan iki sezonu ve gelecek planlarını hakkında, "Galatasaray'a geldiğim günden bu yana, kulübün köklerinde var olan basketbol kültürünü yeniden canlandırmaya çalıştık. Bunun ilk adımı neydi? Kendini ispat etmeye niyetli; her daim takım başarısını ön plana koyan, iyi karakterde oyunculardan kurulu bir yapı oluşturmak...

Bugün itibarıyla pek çok oyuncumuzun EuroLeague takımlarıyla anlaştığını ya da anlaşmak üzere olduğunu görüyorum. Sportif açıdan rekabetçi kalıp bir yandan da Galatasaray'ı böyle bir cazibe merkezi hâline getirmek bizim için önemliydi. Yeni sezonda da bu yapının üstüne koyarak devam edeceğiz. Transferlerimiz de en kısa zamanda açıklanacak. Hep birlikte, kaldığımız yerden devam!" yorumunu yaptı.

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