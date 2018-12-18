Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un cezaları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında oynanan maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Bursaspor Kulübü'nün 14.12.2018 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Kasımpaşa A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Medipol Başakşehir FK Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5., 13/8. ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Evkur Yeni Malatyaspor futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor A.Ş. futbolcusu Diego Angelo DE Oliveira'nın 16.12.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Trabzonspor A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Trabzonspor A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Altay Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan Altay-Osmanlıspor FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adanaspor A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan Adanaspor A.Ş.-Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eskişehirspor Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan Adanaspor A.Ş.-Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”