Galatasaray- Erzurumspor Canlı Anlatım

Galatasaray 2-0 Erzurumspor
CANLI ANLATIM
İlk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
45' Luyindama'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Mohamed'in sert şutunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu.
38' Galatasaray öne geçti! Sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasında Onyekuru'nun kafa vuruşunda kaleci Göktuğ'dan seken topu Mohamed penaltı noktasında önünde buldu. Mısırlı oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu.
35' Sol kanattan Leo'nun ortasında Luyindama'nın ters kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
30' Sakatlıklardan dolayı oyun bu dakikalarda sürekli duruyor.
24' Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşta Da Costa'nın vuruşta top direk dibinden dışarı gitti.
22' Galatasaray'da Etebo, Gomes'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
19' Erzurumspor gole çok yaklaştı! Sağ kanattan gelen ortada Gomes'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.
15' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan Yedlin'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan geri döndü.
5' Karşılaşma düşük tempoyla başladı.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
İLK 11'LER!
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed
BB Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Buğra, Cenk, Aatıf, Gomes