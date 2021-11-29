Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı. Dün hayata gözlerini yuman Mustafa Cengiz'in cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

Cengiz'in cenazesine Mustafa Cengiz'in ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim ile spor, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Galatasaray Kulübü eski Başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek de cenazeye katılan isimler arasında yer aldı.

Son kez stadyuma götürüldü

Mustafa Cengiz'in naaşı Maslak'ta bulunan hastaneden alındıktan sonra ilk olarak Seyrantepe'de bulunan Ali Sami Yen Stadı'na götürüldü. Son kez stadyuma götürülen cenaze, ardından Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi.

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz, burada kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Mustafa Cengiz'in Galatasaray Başkanı olduğu süreçte ikinci başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, cenaze namazı için camiye ilk gelen isimlerden olurken, merhumun naaşını da cenaze arabasına kadar taşıdı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

