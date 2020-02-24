Galatasaray - Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşıya geldi. Nefes kesen derbide Fenerbahçe, Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle geri dönmeyi başardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bu galibiyetle 20 yıl sonra Kadıköy'den 3 puanla ayrılmış oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları ile bir grup Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi. Polis taraftarları biber gazı kullanarak ayırdı.

Mevlüt Bayraktar