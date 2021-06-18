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Galatasaray, Finansal Fair Play kısıtlamalarının sona erdiğini duyurdu

Galatasaray, Finansal Fair Play kısıtlamalarının sona erdiğini duyurdu
Galatasaray, Finansal Fair Play kısıtlamalarının sona erdiğini duyurdu

Galatasaray Kulübü, tüm şartlarına tam uyum göstermesi nedeniyle daha 1 yıl olmasına rağmen UEFA Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamında öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının Şubat ayında başvuruda bulunmuştur.

UEFA'nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması'nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir.

Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Sn. Yves Leterme tarafından kulübümüze gönderilen yazıyla beraber kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır.

Bu kararla beraber kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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