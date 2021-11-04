Galatasaray fırsatı kaçırdı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topu alan Halil'in ceza yayı dışına verdiği topta Feghouli'nin direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte yapılan kafa vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Van Aanholt topu çizgiden çıkardı.
18. dakikada Morutan'ın pasında ceza sahası dışında topu alan Kerem'in plase vuruşunda top üstten auta çıktı.
31. dakikada sol taraftan açılan ortada ceza sahası içinde Lisakovich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.
35. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına attığı topta ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan van Aanholt'un vuruşunda top kaleci Guilherme'de kaldı.
43. dakikada Patrick van Aanholt'un pasında ceza sahası dışında topu alan Feghouli'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Morutan'ın şutunda top kaleci Guilherme'de kaldı.
72. dakikada Maradishvili'nin ceza sahası içinde arka direğe verdiği pasta topla buluşan Kamano boş kaleye topu gönderdi. 1-1
81. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Halil'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta direkten dönen top kaleci Guilherme'ye çarpıp oyun alanına geri döndü.
88. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Smolov'un kafa vuruşunda topu kaleci Muslera çıkardı. Dönen topu alan Paim'in vuruşunu Muslera kontrol etti.
Stat: Nef
Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt (Ömer Bayram dk. 76), Berkan Kutlu, Cicaldau, Sofiane Feghouli (Barış Alper Yılmaz dk. 71), Olimpiu Morutan xx (Mustafa Muhammed dk. 76), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Mbaye Diagne dk. 89 ?)
Yedekler: İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Fatih Terim
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov (Dmitry Zhivoglyadov dk. 46), Borinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka (Murilo Paim dk. 85 ?), Rybchinskii (Kamano dk. 65), Lisakovich (Smolov dk. 46), Rifat Zhemaletdinov
Yedekler: Khudyakov, Andrey Savin, Silyanov, Petrov, Chyorny
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Sofiane Feghouli (dk. 43) (Galatasaray), Kamano (dk. 72) (Lokomotiv Moskova)
Sarı kartlar: DeAndre Yedlin, Barış Alper Yılmaz, Diagne, Halil (Galatasaray), Nenakhov, Jedvaj, Barinov, Zhivoglyadov (Lokomotiv Moskova)
Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort