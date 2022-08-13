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Galatasaray - Giresunspor Canlı Anlatım!

Galatasaray - Giresunspor Canlı Anlatım!
Galatasaray - Giresunspor Canlı Anlatım!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY 0 - 0 GİRESUNSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol taraftan Patrick van Aanholt'un içeri çevirdiği topa Sergen'in yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı.

4. dakikada ceza yayı önünden Oliviera'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

13. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yunus, pasını penaltı noktası yanındaki Kerem'e aktardı. Kerem'in dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Onurcan kornere çeldi.

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Stat: Nef
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nellson, Abdulkerim Bardakçı, Van Aanholt, Oliveira, Midtsjo, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic
Yedekler: Okan Koçuk, Torreira, Mertens, Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Savicevic, Serginho, Borja, Bajic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Quinteros, Murat Cem Akpınar, Erol Can Akdağ, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik
Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kartlar: Oliveira, Van Aanholt (Galatasaray) Borja (Giresunspor)

--Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu---
 

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