Galatasaray ile MKE Ankaragücü 99. randevuda

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nca MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Ligde 2 maç eksiği olan sarı-lacivertliler ise henüz galibiyetle tanışmazken, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 1 puanla sonra sırada yer alıyor.

99. randevu

Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 98 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 61 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 204 gole, başkent ekibi 85 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken, Ankara'daki mücadeleyi Ankaragücü 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Son 10 maç

Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan 9'u lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar üstün bulunuyor. Bu 10 müsabakada Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçı ise Ankara ekibi kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı.

Radamel Falcao cezalı

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao'nun kırmızı kart cezası bulunuyor. Falcao geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor deplasmanında çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalmıştı. Yıldız futbolcu, ligde sarı-kırmızılıların attığı 8 golün 5'ini kaydetti. Falcao'nun yerine Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin görev yapacak.

Etebo cezasını tamamladı

Kırmızı kart cezası biten Nijeryalı oyuncu Etebo, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde oynayabilecek. Etebo, 5. haftada İstanbul'da oynanan Alanyaspor karşılaşmasında çift sarı karttan kırmızı kart görüp 6. haftadaki BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düşmüştü.

Luyindama ve Belhanda sınırda

Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama ve oynaması durumunda orta saha oyuncusu Younes Belhanda sarı kart sınırında bulunuyor. Luyindama ile Belhanda sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynayacak Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.

BB Erzurumspor maçının ardından sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkikleri sonrasında sol üst arka adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen ve hafta boyunca tedavisine devam edilen Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın durumu son yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.

Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek

Galatasaray - Ankaragücü maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak. Çanakkale bölgesi hakemi olan Ali Şansalan, Süper Lig'de bugüne kadar 29 mücadelede düdük çaldı. Şansalan'ın yönettiği maçların 14'ünde ev sahibi takım, 8'inde ise deplasman takımları galip geldi.

Oğuzhan Ort