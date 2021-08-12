Galatasaray İskoçya'da 4 golle turladı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Feghouli'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Clark'ta kaldı.

16. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına sokulan Boey'in yerden pasında ceza sahası içinde Arda'nın gelişine vuruşunu kaleci rahat bir şekilde kontrol etti.

29. dakikada Kerem'in ara pasında topla buluşan Diagne kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

35. dakikada St. Johnstone ekibinin kullandığı köşe atışında kale önünde Kerr kafayla topu kaleye gönderdi. Defans topu çıkarmaya çalışsa da hakem meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini belirterek golü verdi. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Kerem'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde arka direkte müsait pozisyondaki Diagne topa dokumadı.

64. dakikada Berkan'ın pasında ceza yayı önünde Arda Turan'ın bekletmeden topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

67. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Clark meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada Kerem'in pasında ceza yayında topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası içine girip, rakiplerini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

74. dakikada Boey'un pasında topla buluşan Taylan'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Clark'ta kaldı.

90. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa dokunan Davidson'un vuruşunda kaleci İsmail meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Babel'in kaptırdığı topta kale önünde oluşan karambolde Emre Kılınç'ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4

90+3. dakikada Rooney'in ceza sahası içinde sağ taraftan rakiplerini çalımlayarak geçip verdiği pasta kale önünde O'Halloran topu filelerle buluşturdu. 2-4

Stat: McDiarmid Park

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown (Shaun Rooney dk. 67), McCann, Davidson, Craig (Callum Hendry dk. 71 ?), Booth (Reece Devine dk. 82 ?), Kane (May dk. 66), O'Halloran

Yedekler: Elliot Parish, Ross Sinclair, Hayden Muller, Samuel Denham, Cammy Ballantyne, Jordan Norhcoot,

Teknik Direktör: Callum Davidson

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan (Alpaslan Öztürk dk. 89 ?), Berkan, Arda Turan (Babel dk. 73), Feghouli (Emre Kılınç dk. 88), Kerem (Mustafa Muhammed dk. 82 ?), Diagne (Aytaç Kara dk. 83 ?)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Yedlin, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Kerr (dk. 35), O'Halloran (dk. 90+3) (St. Johnstone), Diagne (dk. 29), Kerem (dk. 64), Feghouli (dk. 70), Emre Kılınç (90+2) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kane, Craig, Davidson, Callum Hendry (St. Johnstone), Marcao, Patrick van Aanholt (Galatasaray)