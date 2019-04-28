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Galatasaray, Konya'da çoşkuyla karşılandı

Galatasaray, Konya'da çoşkuyla karşılandı
Galatasaray, Konya'da çoşkuyla karşılandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı için Konya’ya geldi. Sarı-kırmızılı ekibi Konya Havaalanı'nda taraftar grubu karşıladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Atiker Konyaspor ile Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar özel bir uçakla mücadelenin oynanacağı Konya'ya geldi. Galatasaray kafilesini Konya Havaalanı'nda taraftar grubu karşıladı. 

Teknik Direktör Fatih Terim, fotoğraf çektirdikten sonra beraberindekilerle birlikte taraftarları selamlayarak otobüse bindi. Otobüs taraftarların tezahüratları arasında havaalanından ayrıldı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Marcao da maç kadrosunda yer aldı.  

Salih Yılmazsoy - Mustafa Uslu

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