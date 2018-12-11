Galatasaray Porto Canlı Anlatım

Şampiyonlar Ligi D Grubu son mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Porto'yu konuk ediyor.
GALATASARAY:2 PORTO:3
CANLI ANLATIM
Penaltıyı Feghouli kaçırdı
67' Galatasaray penaltı kazandı!
Pozisyon 66' Sağdan kaçan Rodrigues'in yerden ortasında Eren bu kez hata yapmadı
Ev Sahibi Golü 65' GOOL! Eren Derdiyok attı! Skor şimdi 3-2 Haydi Aslan... Gol - Eren Derdiyok
Pozisyon 63' Sofiane Feghouli Galatasaray'da günün en iyisi. Porto'nun sol kanadını çökertti ancak attığı paslarda golü bulamadık.
Pozisyon 60' Gole yine çok yaklaştık! Feghouli'nin ortasında Maicon'a çarpan top Eren'in önünde kaldı. Eren kale sahası içinde boş durumda topu üstten dışarı attı.
58' Hernani sağdan sıfıra inip kale sahasına çıkardı. Oliveira biraz önce Onyekuru'nunkine benzer bir pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara yolladı.
Deplasman Golü 57' Top ağlarımızda... Oliveira attı. Gol - Sérgio Oliveira
Pozisyon 56' Galatasaray gole yaklaştı! Mariano'nun pasında Feghouli sağdan sıfıra inip içeri çevirdi. Onyekuru kale alanı önünden topu dışarı attı.
Pozisyon 52' Telles sağdan köşe vuruşu kullandı. Muslera çıktı ve aldı topu
Pozisyon 51' Ceza alanına topla giren Feghouli topu sol ayağına çekip kaleyi denedi. Top dışarı gitti.
46' Galatasaray'da Donk'un yerine Onyekuru ikinci yarıya başladı Ryan Donk - Henry Onyekuru
Maç Başladı 46' İkinci yarı başladı
Hakem ilk yarıyı bitirdi.
Pozisyon 45' Feghouli sağındaki Mariano'ya çıkardı. Mariano ortaladı, ceza alanında Fernando topu önünde buldu ancak vuramadı.
45' GOOL! Feghouli penaltıyı gole çevirdi! İlk yarı bitmeden umutlanıyoruz Gol - Sofiane Feghouli
Pozisyon 45' Ndiaye'nin ara pasında Rodrigues'in ceza alanında yerde kaldı. Karar penaltı
Pozisyon 45' Galatasaray penaltı kazandı!
Pozisyon 44' Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkte Nagatomo yükseldi ancak kafayı savunma vurdu.
42' Marega penaltıyı gole çevirdi. Skor 2-0 Gol - Moussa Marega
Pozisyon 40' Porto penaltı kazandı
Pozisyon 38' Feghouli soldan köşe vuruşu kullandı, ön direkte seken topa kimse dokunamadı. Devamında Ndiaye kontrolü kötü yapınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Pozisyon 35' Hernani'nin soldan ortasında Marega'ya gelen topu Mariano ters kademeye girerek uzaklaştırdı.
Pozisyon 31' Marega hızlı atağa çıkarken Ozan Kabak arkadan müthiş bir hamleyle topu kazandı.
30' Feghouli'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu karşıladı.
Pozisyon 29' Feghouli'nin baskısında top Eren'e gitti. Onun şutunda savunmaya çarpan top yükseklik kazanıp kornere gitti.
Pozisyon 26' Hernani'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marega için ofsayt bayrağı havada.
21' Telles soldan köşe vuruşu kullandı. Leite iyi yükseldi ancak vuramadı. Savunma topu uzaklaştırdı.
Pozisyon 20' Feghouli'nin hatasında topu kapan Adriano içerideki Marega'yı düşündü, Maicon araya girdi. Korner.
Pozisyon 18' Ceza alanına kullanılan serbest vuruşta boş kalan Felipe'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti.
17'Felipe attı. Porto öne geçiyor...
Pozisyon 16' Telles'in soldan ortasında Hernani arka direkte topu kontrol edemedi. Devamında sol çizgide Herrera yerde kaldı. Karar faul
Pozisyon 15' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağdan çalımlarla ceza alanına giren Feghouli yerde ortaladı. Eren kale sahasında boş durumada topu dışarı attı.
Pozisyon 13' Rodrigues'in sol çaprazdan şutunda Casillas başarılı.
12' Çizgi hakemi ve yardımcı hakemiyle görüşen Belaruslu hakem Kulbakov ofsayta karar kıldı. Ofsayt olmasa penaltı kullanacaktık.
Pozisyon 10' Feghouli sağdan serbest vuruş kullandı, ceza alanında oluşan karambolde Rodrigues'in vuruşu çizgiden çıktı. Galatasaray'ın penaltı beklentisi var. Hakem yardımcılarıyla konuşuyor
8' Oliveira'nın sağdan ortasında top Muslera'da kaldı
Pozisyon 7' Telles sağdan köşe vuruşu kullandı, Donk kale sahasında uzaklaştırdı topu.
Pozisyon 5' Mariano'nun sağdan ortasında Eren'e gelen topu savunma kesti. Devamında Rodrigues'in içeri pas denemesi isabetsiz
Pozisyon 3' Herrera'nın ara pasında Marega'nın yetişemediği top Muslera'da kaldı.
Pozisyon 2' Türk Telekom Stadı'nda büyük coşku var
1' Maç başladı! Başarılar Galatasaray...
Galatasaray - Porto maçında ilk 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren
Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian