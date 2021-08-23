Galatasaray son dakikalarda güldü!

Süper Lig'e deplasmandaki 2-0'lık GZT Giresunspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci haftadan da galibiyetle ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Sofiane Feghouli ve Christian Luyindama'nın golleri ile 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ligin üçüncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

2' Luyindama, Diouf'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Christian Luyindama

3' Ceza sahası içinde Galatsaray defansının hatasını iyi değerlendiren Lobjanidze düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Saba Lobjanidze

11' Çalımlarla ceza sahasına giren Berkan Kutlu kale önünde ki Diagne'ye pasını aktarmak istedi. Araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

17' Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu son çizgiden topu içeri çevirdi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

24' Ribeiro orta sahada Taylan'a yaptığı sert müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Rúben Ribeiro

28' Feghouli'nin sağ kanattan açtığı ortada top Diagne'ye ulaşmadan önce savunma araya girdi ve kornere gönderdi.

29' Kerem'in şutunda direkten dönen topa Feghouli gelişine vurarak ağlara gönderdi.Gol - Sofiane Feghouli

38' Galatasaray skoru eşitledikten sonra oyunun kontrolünü eline almaya başladı.

43' Sağ taraftan Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Fatih'in kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

59. dakikada sağ tarafta topu alan Boey'in ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Diagne'nin gelişine vuruşunda kaleci Munir topu iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Lobjanidze'nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topu alan Diouf'ın kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

88. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Luyindama'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Kısal

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Aanholt (Ömer Bayram dk. 67), Taylan, Berkan (Babel dk. 67), Kerem (Mustafa Muhammed dk. 77), Cicaldau (Emre Akbaba dk. 67), Feghouli (Barış Yılmaz dk. 87 ?), Diagne

Yedekler: İsmail Çipe, Yedlin, Alpaslan, Aytaç Kara, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben ( Onur dk. 46), Lobjanidze (Sadık dk. 88 ?), Emre Çolak (Traore dk. 46), Dylan (Kamara dk. 62), Diouf (El Kaabi dk. 76)

Yedekler: Abdullah, Burak, Burak, Bülent, Eren

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Lobjanidze (dk. 3) (Hatayspor), Feghouli (dk. 30), Luyindama (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Luyindama (Galatasaray), Ribeiro, Falette (Hatayspor)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort