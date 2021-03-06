Galatasaray Sportif AŞ'nin yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05.03.2021 tarihinde saat 14.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulumuz aşağıdaki şekilde oluşmaktadır:

Mustafa Cengiz (Yönetim Kurulu Başkanı)

Abdurrahim Albayrak(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Yusuf Günay (Yönetim Kurulu Üyesi)

Oytun Özer (Yönetim Kurulu Üyesi)

Maruf Güneş (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mustafa Ergi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İlyas Gezer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)